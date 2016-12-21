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У самолета Azur Air в Кольцово сработал датчик отказа двигателя
21 декабрь 2016 (13:07)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. У самолета Azur Air рейсом на Пхукет при разгоне в Кольцово сработал датчик отказа двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
«По предварительным данным, члены экипажа воздушного судна при выполнении взлета во время разбега услышали хлопок с правой стороны, сработал датчик отказа двигателя, и командиром воздушного судна было принято решение применить экстренное торможение, в результате которого самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 м.», — сказано в сообщении.
На борту воздушного судна находилось 335 пассажиров, 10 членов экипажа. Маневр завершен благополучно, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.
В настоящее время Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что 21 декабря 2016 года в 01.01 в аэропорту Кольцово Екатеринбурга самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс по маршруту «Екатеринбург — Пхукет (Тайланд)», во время разгона прекратил маневр и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали через хвостовую часть самолета, затем на автобусах довезли до терминала аэропорта.
Во время буксировки самолета аэропорт был закрыт, не принимал и не отправлял другие рейсы.
«По предварительным данным, члены экипажа воздушного судна при выполнении взлета во время разбега услышали хлопок с правой стороны, сработал датчик отказа двигателя, и командиром воздушного судна было принято решение применить экстренное торможение, в результате которого самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 м.», — сказано в сообщении.
На борту воздушного судна находилось 335 пассажиров, 10 членов экипажа. Маневр завершен благополучно, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.
В настоящее время Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что 21 декабря 2016 года в 01.01 в аэропорту Кольцово Екатеринбурга самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс по маршруту «Екатеринбург — Пхукет (Тайланд)», во время разгона прекратил маневр и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали через хвостовую часть самолета, затем на автобусах довезли до терминала аэропорта.
Во время буксировки самолета аэропорт был закрыт, не принимал и не отправлял другие рейсы.
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