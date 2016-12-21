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Правительство Свердловской области не определилось с приватизацией «Облкоммунэнерго»
21 декабрь 2016 (12:59)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Правительство Свердловской области пока не планирует проводить конкурс по продаже пакета акций ПАО «Облкоммунэнерго», который внесен в план приватизаций на 2017 год. Об этом сообщил сегодня министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.
«Включение в программу управления госсобственностью возможности приватизации того или иного объекта не означает, что она будет произведена. Включение этого мероприятия — просто возможность использования этого источника доходов в случае нехватки средств в областном бюджете. В настоящее время еще даже не разрабатывается конкурсная документация по объявлению конкурсных процедур. О возможных инвесторах: это будет конкурс — если он состоится, то кто победит, тот победит», — прокомментировал министр.
Напомним, что в начале 2016 года большая часть акций (75%) ПАО «Облкоммунэнерго» была передана «Корпорации СТС» (контролируется предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым). Остальные 25% ценных бумаг остались в собственности регионального правительства. Свердловские власти неоднократно заявляли, что передача актива в частные руки должна повысить эффективность работы «Облкоммунэнерго».
«Включение в программу управления госсобственностью возможности приватизации того или иного объекта не означает, что она будет произведена. Включение этого мероприятия — просто возможность использования этого источника доходов в случае нехватки средств в областном бюджете. В настоящее время еще даже не разрабатывается конкурсная документация по объявлению конкурсных процедур. О возможных инвесторах: это будет конкурс — если он состоится, то кто победит, тот победит», — прокомментировал министр.
Напомним, что в начале 2016 года большая часть акций (75%) ПАО «Облкоммунэнерго» была передана «Корпорации СТС» (контролируется предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым). Остальные 25% ценных бумаг остались в собственности регионального правительства. Свердловские власти неоднократно заявляли, что передача актива в частные руки должна повысить эффективность работы «Облкоммунэнерго».
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