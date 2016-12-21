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Российский рынок новых люксовых автомобилей в ноябре вырос на четверть

УрБК, Москва, 21.12.2016. По итогам ноября 2016 года объем российского рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury достиг 77 единиц, что на 26% лучше показателя годичной давности (61 шт.). Об этом сообщает «Автостат».



Таким образом, рынок люксовых автомобилей в России после трех месяцев падения снова демонстрирует рост. Как отмечают аналитики, во многом это связано с низкой сравнительной базой прошлого периода.



В прошлом месяце около 60% от общего объема рынка сегмента Luxury пришлось на одну модель — Mercedes-BenzMaybach S-Class, обладателями которой стали 46 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идет марка Bentley, показатель которой достиг 21 экземпляра. Также на российских дорогах в последний месяц осени появилось 6 новых автомобилей Rolls-Royce и 4 — Maserati.



Всего же за 11 месяцев 2016 года объем российского рынка люксовых автомобилей составил 1 тыс. 116 единиц, что на 4% больше, чем год назад.

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