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В Екатеринбурге приостановлен аукцион на право эксплуатации 15 ситибордов и 68 билбордов

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. В Екатеринбурге в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области приостановлена процедура аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 15 ситибордов и 68 билбордов.



Как сообщили УрБК в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), процедура торгов приостанавливается до рассмотрения жалобы по существу. Рассмотрение состоится 23 декабря 2016 года.



«Заявитель говорит о том, что задаток по аукциону, установленный в размере 30%, является необоснованно завышенным. Этот и прочие пункты жалобы, по мнению заявителя, нарушают те или иные нормы федерального закона «О защите конкуренции», — рассказали в министерстве.



Напомним, 14 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области была приостановлена процедура торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 158 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга.



После рассмотрения жалобы по существу процедура аукциона была возобновлена. Он должен состояться 22 декабря 2016 года.



Кроме того, в текущем году Свердловское Управление ФАС России отменило итоги торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций вдоль Кольцовского тракта.



Торги состоялись в середине октября 2016 года. Первые семь щитов формата суперсайт (4х12) продали за 2 млн 986 тыс. руб. в год (при стартовой цене 1 млн 786 тыс. руб.). Победителем стала компания «Хэт-Трик». Вторые семь щитов того же формата за 3 млн 086 тыс. руб. получила компания «Акцент». Всего на торги по суперсайтам было 7 заявителей. 22 щита формата ситиборд (3х6) выиграла компания «Бумеранг». Стартовая цена составила 2 млн 207 тыс. руб., победитель предложил 2 млн 907 тыс. руб. в год.



Основанием к отмене итогов было то, что ссылка на техническую документацию к торгам, опубликованная на сайте Фонда имущества Свердловской области, не открывалась с одних устройств, но работала при активации с других. Например, можно было пройти по ней с некоторых стационарных компьютеров. Таким образом, не все желающие участвовали в торгах и были в равных условиях.

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