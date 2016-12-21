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Доля просроченной задолженности по онлайн-займам в Свердловской области составила 16,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. По итогам III квартала 2016 года объем просроченной задолженности по онлайн-займам в Свердловской области составил 16,1%. Об этом сообщает сервис онлайн-кредитования «Е заем».



Свердловская область заняла третье место среди регионов Уральского федерального округа (УРФО) по объему просрочки по онлайн-займам.



По данным аналитиков, в УрФО регионами с наименьшей долей просроченной задолженности стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.



По итогам III кварталов 2016 года доля задолженности, просроченной свыше 30 дней, в этих регионах составила 12,2% и 14,1%. Ниже, чем в ЯНАО, в России просрочка только в Чеченской республике и Москве (11,7% и 12,1% соответственно). А самая высокая доля просрочки в регионе зафиксирована в Челябинской области — 18,5%.



«В целом в России доля долгов, просроченных более 30 дней, по итогам трех кварталов составила 16,1%. В половине регионов УрФО этот показатель ниже или равен общероссийскому», — говорится в сообщении.



При этом, по данным НБКИ, по всему микрофинансовому рынку доля просроченной задолженности на 1 октября 2016 года составила 21,9%.

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