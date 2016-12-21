Новости дня

В Екатеринбурге офицер через фиктивные контракты с призывниками похитил более 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. В Екатеринбурге осужден офицер войсковой части № 28331 подполковник Вадим Казарян, признанный виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.



По данным следствия, 11 ноября 2014 года В. Казарян вручил подчиненным младшим сержантам призывникам Максиму Кубышкину и Максиму Михайлову увольнительные. Превышая свои должностные полномочия, он разрешил им досрочно отправиться домой, не дожидаясь исключения из списков части.



Чтобы призывникам не пришлось дожидаться положенные при увольнении выплаты, В. Казарян предложил им выплатить причитающееся из собственных средств взамен на банковские карты военнослужащих. Призывники согласились и отправились домой.



После этого В. Казарян ввел в заблуждение должностных лиц войсковой части и добился заключения контрактов с уволенными из службы М. Кубышкиным и М. Михайловым. Далее в течение года В. Казарян получал перечисленные «контрактникам-призракам» выплаты. Общая сумма ущерба бюджету с 24 декабря 2014 года по 21 декабря 2015 года превысила 1 млн 270 тыс. руб.



Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил В. Казаряна к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Гражданский иск не заявлялся, поскольку в ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный государству материальный ущерб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: