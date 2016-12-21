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Жители Вторчермета в Екатеринбурге утром провели без света более 1,5 часов
21 декабрь 2016 (10:59)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Жители микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге 21 декабря утром провели более 1,5 часов без электричества.
Как сообщили УрБК в пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК), отключение света произошло в 8.00, электроснабжение было возобновлено в 9.43.
Причиной стало технологическое нарушение в работе оборудования 6 кВ. Электричества не было квадрате улиц Военной, Агрономической, Братской и Титова.
Как сообщили УрБК в пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК), отключение света произошло в 8.00, электроснабжение было возобновлено в 9.43.
Причиной стало технологическое нарушение в работе оборудования 6 кВ. Электричества не было квадрате улиц Военной, Агрономической, Братской и Титова.
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