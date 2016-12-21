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Суд подтвердил законность штрафа ФАС для Google
21 декабрь 2016 (10:55)
УрБК, Москва, 21.12.2016. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Google Inc. и подтвердил законность штрафа ФАС для компании в полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Российская газета».
«Суд решил отказать в удовлетворении требований Google Inc о признании незаконным и отмене постановления ФАС. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней», — сообщила судья.
Кроме того, антимонопольная служба оштрафовала на 500 тыс. руб. Google Ireland Limited — еще одну структуру американского гиганта Google.
Напомним, осенью 2015 года ФАС признала Google Inc. и Google Ireland Ltd. нарушителями закона о защите конкуренции по жалобе российского поисковика «Яндекса». Суть жалобы была в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения Google должны быть обязательно установлены на устройство, а поисковик Google должен использоваться по умолчанию.
К Google есть претензии и в ЕС. Антимонопольщики Евросоюза уже обвинили корпорацию в недобросовестной конкуренции на рынке поисковиков. Там санкции жестче. Так, в Европе американскому гиганту грозит штраф уже более чем в 7 млрд долл. США.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что Google одними штрафами не отделается. Разбирательство может коснуться и топ-менеджеров компании.
«Суд решил отказать в удовлетворении требований Google Inc о признании незаконным и отмене постановления ФАС. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней», — сообщила судья.
Кроме того, антимонопольная служба оштрафовала на 500 тыс. руб. Google Ireland Limited — еще одну структуру американского гиганта Google.
Напомним, осенью 2015 года ФАС признала Google Inc. и Google Ireland Ltd. нарушителями закона о защите конкуренции по жалобе российского поисковика «Яндекса». Суть жалобы была в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения Google должны быть обязательно установлены на устройство, а поисковик Google должен использоваться по умолчанию.
К Google есть претензии и в ЕС. Антимонопольщики Евросоюза уже обвинили корпорацию в недобросовестной конкуренции на рынке поисковиков. Там санкции жестче. Так, в Европе американскому гиганту грозит штраф уже более чем в 7 млрд долл. США.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что Google одними штрафами не отделается. Разбирательство может коснуться и топ-менеджеров компании.
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