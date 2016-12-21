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В Екатеринбурге устранена авария на теплотрассе в районе улиц Волгоградская — Амундсена

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) устранили повреждение теплотрассы на пересечении улиц Волгоградская — Амундсена в уральской столице. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЕТК».



В зоне снижения параметров оказались 20 жилых домов и детский сад. 8 домов и дошкольное учреждение запитали вчера около 14.00, полностью ремонт трубопровода закончили в 16.45. Приступили к заполнению трубопровода теплоносителем и восстановили теплоснабжение и ГВС в течение часа.



Напомним, 19 декабря в 20.00 специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании обнаружили повреждение магистрали диаметром 500 мм в районе улиц Амундсена — Волгоградская. Ремонтные бригады выехали на место и приступили к дренированию воды, вышедшей на поверхность проезжей части. Ремонт планировали закончить ночью, но из-за сильного парения, связанного с разницей температур воды и наружного воздуха, к работам удалось приступить только утром.



Повреждение устраняли три бригады, было задействовано пять единиц специализированной техники. Горячее водоснабжение осуществлялось по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме.

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