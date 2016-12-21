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Пенсионный фонд РФ опроверг задержки в выплате 5 тыс. рублей
21 декабрь 2016 (10:29)
УрБК, Москва, 21.12.2016. Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг опубликованную в некоторых СМИ информацию о задержке в выплате 5 тыс. руб.
«Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались — с 13 по 28 января 2017 года — без задержек», — говорится в заявлении ПФР, распространенном на его официальном сайте.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 тыс. руб. будет произведена с 13 по 28 января 2017 года с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты — с 13 по 28 января 2017 года.
«Все необходимы средства на единовременную выплату — 221,7 млрд руб. — заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется», — подчеркивается в заявлении.
Напомним, 20 декабря 2016 года глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на расширенном заседании правления ПФР в Москве заявил, что единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. вместе с пенсией в январе получат не все российские пенсионеры.
«Коллеги, людям нужно объяснять. У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тысяч рублей, кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства. Надо проводить разъяснительную работу», — сказал он.
В связи с этим глава ПФР обратился к коллегам с просьбой поставить в известность руководство «Почты России», которая доставляет пенсии, чтобы та предупредила получателей о возможной задержке.
Единовременная выплата в 5 тыс. руб. заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся на второе полугодие 2016 года. По 5 тыс. руб. получат все российские пенсионеры, в том числе военные.
«Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались — с 13 по 28 января 2017 года — без задержек», — говорится в заявлении ПФР, распространенном на его официальном сайте.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 тыс. руб. будет произведена с 13 по 28 января 2017 года с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты — с 13 по 28 января 2017 года.
«Все необходимы средства на единовременную выплату — 221,7 млрд руб. — заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется», — подчеркивается в заявлении.
Напомним, 20 декабря 2016 года глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на расширенном заседании правления ПФР в Москве заявил, что единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. вместе с пенсией в январе получат не все российские пенсионеры.
«Коллеги, людям нужно объяснять. У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тысяч рублей, кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства. Надо проводить разъяснительную работу», — сказал он.
В связи с этим глава ПФР обратился к коллегам с просьбой поставить в известность руководство «Почты России», которая доставляет пенсии, чтобы та предупредила получателей о возможной задержке.
Единовременная выплата в 5 тыс. руб. заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся на второе полугодие 2016 года. По 5 тыс. руб. получат все российские пенсионеры, в том числе военные.
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