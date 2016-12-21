Новости дня
В Финпромбанке выявлены факты вывода активов
21 декабрь 2016 (09:59)
УрБК, Москва, 21.12.2016. Временная администрация ЦБ по управлению Финпромбанком выявила факты вывода активов из банка. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Вывод активов производился путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и осуществления сделок по замене ссудной задолженности на неликвидные ценные бумаги компаний-нерезидентов, имеющих неудовлетворительное финансовое положение и не котирующихся на рынке, а также замены ликвидных ценных бумаг на неликвидную дебиторскую задолженность финансово несостоятельных компаний.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Стоимость активов Финпромбанка не превышает 15,9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 39,5 млрд руб.
«Дыра» в капитале кредитной организации равняется 23,6 млрд руб.
Напомним, Финпромбанк лишился лицензии 19 сентября 2016 года, за несколько месяцев до этого акционеры кредитной организации пытались найти варианты спасения банка. В частности, один из собственников, бизнесмен Муса Бажаев и связанные с ним структуры, планировали увеличить свою долю владения банком до 95%. В Центробанке посчитали санацию Финпромбанка даже за счет средств акционеров нецелесообразной.
Вывод активов производился путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и осуществления сделок по замене ссудной задолженности на неликвидные ценные бумаги компаний-нерезидентов, имеющих неудовлетворительное финансовое положение и не котирующихся на рынке, а также замены ликвидных ценных бумаг на неликвидную дебиторскую задолженность финансово несостоятельных компаний.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Стоимость активов Финпромбанка не превышает 15,9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 39,5 млрд руб.
«Дыра» в капитале кредитной организации равняется 23,6 млрд руб.
Напомним, Финпромбанк лишился лицензии 19 сентября 2016 года, за несколько месяцев до этого акционеры кредитной организации пытались найти варианты спасения банка. В частности, один из собственников, бизнесмен Муса Бажаев и связанные с ним структуры, планировали увеличить свою долю владения банком до 95%. В Центробанке посчитали санацию Финпромбанка даже за счет средств акционеров нецелесообразной.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ заподозрил «Леноблбанк» в выводе активов
- Временная администрация Плато-банка выявила «дыру» в капитале на 400 млн рублей
- ЦБ установил факты вывода активов из «Тюменьагропромбанка» почти на 2 млрд рублей
- ЦБ уличил бывших собственников СБ Банка в выводе активов
- ЦБ: в ОАО КБ «Стройкредит» выявлен вывод активов почти на 10 млрд рублей
Loading...