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В Финпромбанке выявлены факты вывода активов

УрБК, Москва, 21.12.2016. Временная администрация ЦБ по управлению Финпромбанком выявила факты вывода активов из банка. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные Центробанка РФ.



Вывод активов производился путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и осуществления сделок по замене ссудной задолженности на неликвидные ценные бумаги компаний-нерезидентов, имеющих неудовлетворительное финансовое положение и не котирующихся на рынке, а также замены ликвидных ценных бумаг на неликвидную дебиторскую задолженность финансово несостоятельных компаний.



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



Стоимость активов Финпромбанка не превышает 15,9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 39,5 млрд руб.



«Дыра» в капитале кредитной организации равняется 23,6 млрд руб.



Напомним, Финпромбанк лишился лицензии 19 сентября 2016 года, за несколько месяцев до этого акционеры кредитной организации пытались найти варианты спасения банка. В частности, один из собственников, бизнесмен Муса Бажаев и связанные с ним структуры, планировали увеличить свою долю владения банком до 95%. В Центробанке посчитали санацию Финпромбанка даже за счет средств акционеров нецелесообразной.

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