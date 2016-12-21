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Следователи проверят обстоятельства отмены рейса Azur Air на Пхукет из Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России начали проверку по факту инцидента, произошедшего в аэропорте Кольцово минувшей ночью. Как сообщили УрБК в ведомстве, следователи оценят причины и обстоятельства отмены рейса на Пхукет, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.



В ночь со вторника на среду в аэропорту Кольцово самолет Boeing 767 авиакомпании Azur Air, вылетавший на остров Пхукет, совершил экстренное торможение, по предварительным данным, из-за неисправности в двигателе и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находись около 300 человек, их эвакуировали через хвостовую часть самолета. После этого пассажиров на автобусах довезли до терминала аэропорта, они ждут резервный борт.



Во время буксировки самолета аэропорт был закрыт, не принимал и не отправлял другие рейсы. К настоящему времени Кольцово возобновило работу в штатном режиме.

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