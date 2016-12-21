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НАФИ: В России резко снизились темпы роста вкладов физлиц
21 декабрь 2016 (09:22)
УрБК, Москва, 21.12.2016. По итогам 10 месяцев 2016 года фиксируется значительное снижение доходности вкладов, а объем вкладов в банковской системе показал почти нулевой рост. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
«По итогам первых 10 месяцев 2016 года объем вкладов в банковской системе вырос всего на 0,7% — до 23,4 трлн руб. — против роста на 14,2% за аналогичный период прошлого года», — говорится в обзоре НАФИ.
Аналитики посчитали, что причиной нулевого роста объема вкладов по итогам 10 месяцев 2016 года стали низкие темпы роста депозитов в рублях.
Также эксперты заявили, что с начала года средняя ставка по рублевым вкладам снизилась на 2,5 п. п., приблизившись к уровню в 6%.
«По итогам первых 10 месяцев 2016 года объем вкладов в банковской системе вырос всего на 0,7% — до 23,4 трлн руб. — против роста на 14,2% за аналогичный период прошлого года», — говорится в обзоре НАФИ.
Аналитики посчитали, что причиной нулевого роста объема вкладов по итогам 10 месяцев 2016 года стали низкие темпы роста депозитов в рублях.
Также эксперты заявили, что с начала года средняя ставка по рублевым вкладам снизилась на 2,5 п. п., приблизившись к уровню в 6%.
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