Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности новогодних и рождественских праздников в Свердловской области. В мероприятии примут участие заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев, заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.



В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная анализу текущей ситуации и перспективам развития энергетической отрасли Свердловской области. В мероприятии примут участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, генеральный директор «МЭС Урала» Евгений Жуйков, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директор филиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский, директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин.

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